(Boursier.com) — Colliers Global Investors, Ardian, Meanings, ou encore CBO Territoria : White Bird poursuit sa percée auprès des investisseurs institutionnels avec désormais plus d'une quinzaine de grands comptes parmi ses clients... La reconnaissance d'un savoir-faire opérationnel désormais validée dans la gestion d'actifs résidentiels, tertiaires et de retail. En 2023, White Bird a ainsi notamment géré la livraison et la mise en exploitation de 7 immeubles en VEFA en Ile-de-France, de la pré-livraison à la commercialisation (600 appartements loués).

Avec une croissance de 52% de son portefeuille de mandats, White Bird, qui a dépassé les 2,3 Milliards d'euros d'actifs sous gestion au 1er janvier, entend consolider cette dynamique en franchissant le cap des 3 milliards à horizon 2025.