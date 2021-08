WeWork et Cushman & Wakefield ont signé un partenariat stratégique exclusif

WeWork et Cushman & Wakefield ont signé un partenariat stratégique exclusif









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WeWork et Cushman & Wakefield ont signé un partenariat stratégique exclusif afin de proposer une plateforme d'exploitation innovante pour les espaces flexibles. WeWork, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'espaces flexibles, et Cushman & Wakefield, l'un des principaux cabinets mondiaux de services immobiliers, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique exclusif pour commercialiser auprès des propriétaires et des entreprises la plateforme de gestion de l'expérience de WeWork et de nouvelles solutions développées conjointement.

Le partenariat a pour but de fournir aux clients les meilleures prestations de gestion de bureaux en combinant la plateforme propriétaire de WeWork, son logiciel de gestion de l'expérience du lieu de travail et son expérience de l'accueil, avec les services de gestion d'actifs et d'installations de pointe de Cushman & Wakefield. Ensemble, WeWork et Cushman & Wakefield oeuvreront à débloquer des opportunités pour offrir aux propriétaires et aux entreprises la possibilité de créer une expérience de travail unique pour les locataires et les employés dans le nouveau monde du travail hybride où la flexibilité reste au premier plan.

En outre, Cushman & Wakefield, WeWork et BowX Acquisition Corp sont en pourparlers en vue d'une transaction potentielle dans le cadre de laquelle Cushman & Wakefield fournirait jusqu'à 150.000.000 $ sous la forme d'une facilité de financement par capitaux propres non dilutive à des conditions mutuellement acceptables. (Note : la facilité serait soumise aux approbations requises et à l'expiration ou à la résiliation de toute période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié. Les conditions matérielles du partenariat sont non contraignantes et soumises à la finalisation de la documentation définitive).