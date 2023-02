wever ouvre son capital au grand public pour accélérer la transition vers la mobilité durable

(Boursier.com) — wever lance une levée de fonds participative en ouvrant une partie de son capital au grand public. Il s'agit d'une première vraie levée de fonds dans l'histoire de l'entreprise, financée quasiment que sur son chiffre d'affaires depuis sa fondation en 2015, pour renforcer son développement et permettre au monde de la mobilité d'accélérer une transition écologique.

Les particuliers pourront investir grâce à Sowefund, plateforme d'investissement participatif dans le domaine de l'innovation.

wever est une start-up azuréenne proposant une plateforme numérique où chaque usager peut aider son employeur, sa ville ou son opérateur de transport à améliorer les services de mobilité pour les rendre plus responsables et plus efficaces. En collectant les besoins de chacun et en proposant ensuite grâce à une Intelligence Artificielle comportementale des solutions de mobilités personnalisées, wever accompagne les collectivités territoriales et les entreprises dans la conception de plans de mobilités adaptés aux spécificités de chaque territoire.

Question d'ADN

Le financement participatif s'inscrit dans une campagne de levée de fonds globale dont les objectifs sont fixés à 1 million d'euros (dont 500.000 euros sont déjà sécurisés). La décision d'ouvrir à chacune et à chacun une place dans son capital correspond à l'ADN de wever, mettant en avant son côté participatif qui permet aux usagers d'exprimer leurs besoins afin de co-construire ensuite l'offre de mobilité du territoire.

En acquérant des actions wever, les personnes désireuses de devenir associés de l'entreprise pourront ainsi apporter leur contribution dans le développement et la promotion de la mobilité de demain, efficace, durable et responsable.

Pour Thomas Côte, fondateur et directeur général de wever : "La clé pour affronter les crises actuelles et à venir, c'est de concevoir de nouvelles manières de consommer nos ressources. La mobilité figure parmi les principales causes d'émanation de CO2e et de consommation d'énergie. Associer chacun à la coconstruction et à l'évolution des solutions de mobilité, à travers un outil numérique d'aide à la décision pragmatique et efficace, c'est une vraie révolution. C'est ça, la mobilité participative avec wever."

La campagne de levée de fonds se déroule en trois étapes :

-La première phase de la campagne qui vient de s'achever, a permis aux personnes intéressées de réserver leur place et leur investissement en exclusivité auprès du réseau wever.

-Cette semaine, wever lance la deuxième étape, en ouvrant une pré-collecte auprès de toutes les personnes ayant réservé leur place, mais également auprès des autres personnes du réseau wever qui seraient intéressées.

-Ensuite, début mars 2023, wever ouvrira sa levée de fonds auprès d'un réseau d'investisseurs plus large via la plateforme Sowefund.

Enfin, la clôture de la levée de fonds est prévue avant l'été.

