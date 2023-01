Welcome to the Jungle lève 50 millions d'euros en série C

(Boursier.com) — Welcome to the Jungle lève 50 millions d'euros en série C avec

Blisce, Cipio Partners, Groupe ADP, Kostogri et RAISE Sherpas,

aux côtés des investisseurs historiques. Clipperton est intervenu en tant que conseil financier exclusif de Welcome to the Jungle, acteur SaaS majeur de la RH Tech en France, dans le cadre de cette levée de fonds.

Ce nouveau financement permettra à Welcome to the Jungle d'atteindre ses objectifs de développement à l'international, notamment aux Etats-Unis, et de poursuivre la montée en puissance en France de ses solutions dédiées à la marque employeur et au recrutement.

Cette opération témoigne de la capacité de Clipperton à construire des relations de long terme avec ses clients - la banque d'affaires a conseillé Welcome to the Jungle en 2019 lors d'un tour de financement de 20 millions d'euros mené par Gaia Capital Partners et en 2018 lors d'un tour de table de série A de 7 millions d'euros mené par XAnge.