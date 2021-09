Wefight lève 10 ME pour accélérer sa croissance et se développer à l'international

(Boursier.com) — L 'entreprise française de e-santé Wefight développe des applications gratuites pour aider les patients atteints de maladies chroniques et de cancers. Son objectif est de rendre accessible à ces derniers - et à leur entourage - un maximum d'informations sur leur pathologie à tout moment. Digital Health Ventures, Impact Partners, mais aussi ses investisseurs historiques Investir&+ et les Business Angels du réseau BADGE accompagnent Wefight dans cette levée de fonds.