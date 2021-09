Wefight lève 10 ME pour accélérer sa croissance et se développer à l'international

(Boursier.com) — L 'entreprise française de e-santé Wefight développe des applications gratuites pour aider les patients atteints de maladies chroniques et de cancers. Son objectif est de rendre accessible à ces derniers - et à leur entourage - un maximum d'informations sur leur pathologie à tout moment. Digital Health Ventures, Impact Partners, mais aussi ses investisseurs historiques Investir&+ et les Business Angels du réseau BADGE accompagnent Wefight dans cette levée de fonds.

Fondée en 2017 par Benoît Brouard, pharmacien des hôpitaux et Pierre Nectoux, ingénieur de l'Ecole Centrale, Wefight et sa série d'applications Vik, ont pour vocation d'accompagner les patients et leurs proches tout au long de leur parcours de soin.

Aujourd'hui, 15 applications Vik sont déjà disponibles et adressent entre autres des maladies comme la dépression, l'asthme, les cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate, etc. Basées sur l'intelligence artificielle, ces applications répondent aux questions des patients et de leurs proches en temps réel, et donnent accès à de nombreux outils et services pour mieux comprendre leur maladie (articles et témoignages patients, rappel de traitements, etc.). De plus, les réponses des Vik sont rédigées en combinant savoir médical et savoir patient (toute la connaissance qu'un patient a accumulée au cours de son parcours de soin) qu'il est crucial de conserver et de partager au plus grand nombre.