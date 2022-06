Webhelp : acquisition de Grupo Services

(Boursier.com) — Webhelp , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'expérience client (CX) et d'entreprise, a annoncé l'acquisition de Grupo Services, l'un des principaux fournisseurs brésiliens de solutions CX, BPO et technologiques soutenant les grandes marques américaines et brésiliennes. Grupo Services compte parmi ses clients des marques en forte croissance dans des domaines tels que la fintech, la banque, la vente au détail et le commerce électronique, ainsi que les télécommunications.

Après l'acquisition, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires compétentes, Webhelp sera présent sur 213 sites dans 58 pays, avec plus de 110 000 employés dans le monde...