Watt & Well accueille TiLT Capital Partners (Groupe Siparex) au sein de son capital

(Boursier.com) — TiLT Capital, spécialiste de la transition énergétique du Groupe Siparex, accompagné de BNP Paribas Développement et Bpifrance, entrent au capital de Watt & Well, fabricant d'équipements d'électronique, en tant qu'actionnaires minoritaires dans le cadre d'une opération primaire de 10 ME.

Issue de Watt Consulting, start-up spécialisée dans le conseil à l'électronique de puissance créée par Benoît Schmitt et Raul Iglesias en 2008, l'entreprise est devenue Watt & Well en 2015 afin de se spécialiser dans la fabrication d'équipements d'électronique de puissance de pointe propriétaires en petite et moyenne série.

Watt & Well fabrique divers composants à destination de 3 marchés principaux : la mobilité électrique en équipant les bornes de recharge électriques (avec des unités de puissance modulaires unidirectionnelles et bidirectionnelles et des modules de communication), le secteur de l'énergie, y compris en développant des modules de conversion de puissance pour des applications de pointe dans les énergies renouvelables, et enfin l'aérospatial, au sein duquel elle a notamment participé à la construction du lanceur Ariane 6.