Watiz : rachat du réseau social Plaiz

(Boursier.com) — Watiz , l'application mode en plein essor, qui permet de retrouver un vêtement parmi un million de références avec un simple screenshot, shopper mais aussi s'inspirer grâce aux looks tendances disponibles, poursuit son évolution avec l'acquisition de Plaiz, leader du fashion social en Europe. Watiz souhaite désormais capitaliser sur le volet "réseau social", le marché international en ligne de mire.

"Cherchant à repousser sans cesse les limites du shopping, c'est l'expertise UX et l'approche users très fines qui a séduit les cofondateurs de Watiz, Julien Capra et Rémy Villecroze" commente l'établissement.

Le rachat de Plaiz paraissait être une évidence pour la start-up en expansion, spécialisée dans la reconnaissance visuelle. En assimilant ses fonctionnalités, Watiz ouvre le champ des possibles de son écosystème. Appli "anti réseau social", Plaiz avait initialement été conçue pour permettre la mise en relation d'amateurs aux goûts vestimentaires similaires, de manière totalement décomplexée et authentique, "sans likes, sans followers, sans prise de tête".