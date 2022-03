(Boursier.com) — Water Horizon réalise une levée de fonds de 5 ME pour le développement de la première batterie thermique mobile valorisant la chaleur perdue industrielle. Irdi Capital Investissement, actionnaire historique, la Banque des Territoires, sur ses fonds propres, et pour le compte de l'État via le programme "Territoires d'Innovation" de France 2030 dont elle est opérateur, ainsi que la société familiale Delmas Investissements et Participations accompagnent la start-up toulousaine dans son déploiement industriel.