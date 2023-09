Waste Robotics lève 10 millions de dollars canadiens auprès de Mirova et Fondaction

(Boursier.com) — Waste Robotics, société canadienne basée à Trois-Rivières qui développe et commercialise des robots autonomes pour les centres de tri, annonce une levée de fonds de 10 millions de dollars canadiens auprès de Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la finance durable, et de Fondaction.

Cet investissement des deux partenaires financiers a pour objectif d'accélérer le développement commercial de la société et de renforcer sa présence en Europe, notamment en France, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Fondée en 2016 par des ingénieurs de formation, Waste Robotics propose une solution du tri intelligent en mettant ensemble la technologie de reconnaissance de déchets, des algorithmes d'apprentissage profond et des technologies robotiques de pointe pour permettre aux centres de recyclage d'améliorer la qualité des flux triés, gagner en sécurité et rentabilité dans leur gestion des matières revalorisables.

Grâce à son usage de l'intelligence artificielle, Waste Robotics vise, à terme, à rendre les centres de tri quasi autonomes, alors que le secteur de la gestion des matières résiduelles peine à attirer de la main d'oeuvre. La société a également pour ambition de contribuer à revaloriser le travail des trieurs qui s'orienteront vers des tâches moins dangereuses et à plus forte valeur ajoutée.

La mission de Waste Robotics est rendue d'autant plus essentielle que la production de déchets ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Les spécialistes estiment ainsi que cette dernière devrait augmenter d'environ 70% d'ici à 2050 pour atteindre 3,4 milliards de tonnes. Une amélioration des processus et des technologies de tri constitue un enjeu de taille à l'heure où 80% de l'ensemble des déchets mondiaux étaient encore enfouis ou abandonnés en 2020, et alors que les pays développés font face à une pression réglementaire grandissante pour agir en la matière. Le marché des robots de tri, qui selon les estimations devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de 19,6 % entre 2022 et 2031 pour avoisiner les 10 milliards de dollars US en 2031[3], se positionne donc en première ligne pour relever ces multiples défis.