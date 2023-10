Waro annonce avoir levé 1 ME

(Boursier.com) — Waro , startup qui développe une solution SaaS permettant de mesurer, réduire et communiquer l'impact environnemental des produits, annonce ce jour avoir levé 1 ME auprès d'un réseau de Business Angels dont Lucie Basch (Too Good To Go), Clément Alteresco (Morning), Jean Despax (Movinmotion) ou encore Eric Mahé (ex-partner Axeleo).

Ce premier tour de table marque une étape clé de l'évolution de la startup qui entend s'imposer comme un acteur majeur dans le domaine de la mesure d'impact environnementale des produits. Il va lui permettre de renforcer ses équipes afin de consolider sa présence sur le marché français, et notamment d'accélérer son déploiement commercial dans les secteurs du textile et de l'ameublement où elle connaît une croissance significative...