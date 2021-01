Volum : lancement d'une plateforme d'opportunités d'affaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Volum , start-up pionnière et leader dans la location et la gestion de bureaux en prestation de services, annonce le lancement d'une plateforme d'opportunités d'affaires à destination des brokers et des professionnels de l'immobilier de bureau.

Sur cette plateforme, hébergée à l'adresse www.volum.co/brokers, les brokers, courtiers et conseillers immobiliers pourront accéder, après validation de leur inscription, à l'ensemble du stock de biens proposés par Volum. La start-up gère aujourd'hui plus de 40.000 m2 de bureaux à Paris.

Grâce à un dispositif de mise en relation sécurisée, les brokers et conseils immobiliers pourront identifier les offres correspondant aux besoins de leurs clients et orienter ces derniers vers Volum. Les brokers et conseils pourront ensuite suivre, depuis plateforme de Volum, l'évolution du processus : depuis les visites du client jusqu'à la validation de l'offre. Enfin, la signature du contrat de prestation de services se fera sur la plateforme de Volum. A chaque étape, la paternité de l'apporteur d'affaire est garantie. Déjà les brokers JLL et Wellstone ont manifesté leur souhait de collaborer avec Volum.