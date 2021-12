Voi Technology a levé 115 millions de dollars

(Boursier.com) — Voi Technology, le premier opérateur européen de micromobilité, a annoncé aujourd'hui avoir levé 115 millions de dollars lors d'un tour de financement sursouscrit qui permettra à Voi de continuer à étendre sa plateforme de mobilité sur de nouveaux marchés l'année prochaine.

Des investisseurs existants et nouveaux ont participé à ce tour de table mené par Raine Group et VNV Global, y compris Inbox Capital, Nordic Ninja, Stena Sessan, Kreos Capital et de nouveaux investisseurs Ilmarinen, Nineyards Equity et ICT Capital, entre autres. D'éminents entrepreneurs et opérateurs de King, Avito, BCG et d'autres ont également participé à la levée de fonds.