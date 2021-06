Vizcab réalise une nouvelle levée de fonds d'1,2 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vizcab développe des solutions numériques innovantes pour calculer l'empreinte carbone du secteur de la construction. La Banque des Territoires et A/O Proptech avaient déjà investi 1,6 ME dans Vizcab, en juin 2020, pour accélérer son développement. Ils apportent aujourd'hui 1,2 ME supplémentaires pour le lancement de Filtr, plateforme technologique facilitant la production et la promotion de données environnementales des produits de la construction. Vizcab est également lauréat du concours I-nov (Vague 6) de l'ADEME et du Secrétariat général pour l'investissement.

La réglementation environnementale 2020, dite RE 2020, va imposer dès janvier prochain au secteur du bâtiment l'obligation d'une comptabilité carbone pour les nouvelles constructions. Ainsi, les industriels de la construction, qui représentent 75 MdEUR de chiffre d'affaires, vont devoir désormais évaluer leurs produits (fenêtres, isolants, etc...) pour posséder une déclaration environnementale et se positionner vis-à-vis de la RE 2020. L'effort est donc colossal pour les industriels qui expriment le besoin d'accélérer cette évaluation à un coût abordable.