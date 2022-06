Vitura : refinancement hypothécaire de 94 millions d'euros

(Boursier.com) — Vitura annonce avoir mené avec succès une opération de refinancement hypothécaire de 94 millions d'euros, afin d'étendre la maturité de la dette en place à 2025 et de renforcer la structure financière du groupe. Ce prêt est adossé au campus Hanami, ensemble immobilier de 34.000 m2 situé à Rueil

Malmaison, composé de 8 immeubles de bureaux entourés de 25.000 m(2) d'espaces naturels.

Doublement certifié NF HQE Exploitation "Excellent" et BREEAM In-Use International "Very Good", cet actif dispose d'un important niveau de confort et de services, et offre trois grandes terrasses arborées.

Le campus bénéficie de la stratégie bas carbone de la foncière Vitura et sera raccordé au réseau de géothermie dès 2023, afin de donner accès à une énergie renouvelable et compétitive à ses locataires, et de réduire les émissions de CO2 de l'immeuble de 430 tonnes par an.