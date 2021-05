Virtuo sécurise un financement de 80 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Virtuo , la scale-up française de voiture à la demande, a bouclé un tour de table de 50 millions d'euros (60 millions de dollars) mené par AXA Venture Partners et complété par une ligne de financement de 30 millions d'euros (36 millions de dollars).

Bpifrance avec son fonds Large Venture, Alpha Intelligence Capital, H14 ainsi que les actionnaires historiques Balderton Capital, Iris Capital et Raise Ventures participent également à l'opération, portant à 80 millions d'euros l'investissement total dans Virtuo depuis sa création.

A cette levée s'ajoute une nouvelle ligne de financement pan-européenne auprès de Natixis et plusieurs établissements du Groupe BPCE, à hauteur de 30 millions d'euros, qui permettra à Virtuo de développer sa flotte. Un nouvel élan alors que cette année a aussi marqué pour la scale-up sa nomination dans le French Tech 120 aux côtés des plus belles réussites technologiques françaises.

Cette levée de fonds d'un montant total de 80 millions d'euros alimente l'ambition de Virtuo d'investir dans sa technologie et de lancer des services innovants qui lui permettront de s'imposer comme une alternative de référence à la voiture personnelle. Parallèlement à l'évolution de l'application et de l'expérience, cet investissement leur permettra d'accélérer leur expansion européenne et l'électrification de la flotte.