VirtualExpo Group renouvelle son partenariat avec JETRO

(Boursier.com) — VirtualExpo Group et JETRO, l'Organisation Japonaise du Commerce Extérieur, viennent de renouveler leur partenariat jusqu'en février 2023... Cette décision fait suite à une collaboration fructueuse sur la période 2020/2021. Porté par un objectif commercial commun, ce partenariat constitue une opportunité unique, précisément au moment où les fabricants japonais placent leurs espoirs dans la transformation digitale pour atteindre des marchés à l'étranger. Avec ses 6 marketplaces spécialisées mettant en relation acheteurs et vendeurs dans le monde entier, le groupe français exerce une forte attractivité dans une époque résolument marquée par la mondialisation des services numériques. VirtualExpo Group offre aux fabricants japonais une vitrine commerciale extrêmement pertinente qui constitue une véritable passerelle vers le marché occidental et au-delà.

En retour, le groupe voit en JETRO un allié solide capable de contribuer à parfaire la réputation internationale de VirtualExpo Group en tant qu'acteur majeur dans le domaine du numérique. Soucieux d'intensifier les échanges technologiques avec le reste du monde et d'aider les PME japonaises à maximiser leur potentiel d'exportation à l'échelle mondiale, JETRO cherche à identifier des canaux de vente intéressants à l'étranger. Dans ce cadre, VirtualExpo Group a développé un Pavillon Japon au sein même de son site web institutionnel, en créant une section dédiée à ce partenariat.

Ce pavillon met en lumière les fabricants japonais parrainés par JETRO, ainsi que leurs portefeuilles de produits. Depuis la signature du contrat initial entre les deux parties en 2020, le nombre de sociétés figurant sur le pavillon a augmenté de façon extrêmement significative, enregistrant une hausse de 234%. Ainsi 97 fabricants présentent désormais plus de 1.000 produits. "Des chiffres aussi significatifs illustrent bien toute l'importance de développer une synergie entre les marchés français et japonais" conclut l'organisation.