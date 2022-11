Virgil vient de réaliser un tour de table de 15 ME

(Boursier.com) — Virgil , la solution financière qui rétablit l'égalité face à l'accès à la propriété, vient de réaliser un tour de table de 15 millions d'euros.

Virgil répond à la problématique de l'accès à la propriété grâce à deux leviers inédits : un apport financier pouvant aller jusqu'à 100.000 euros, et un accompagnement des jeunes actifs à chaque étape de l'acquisition de leur résidence principale (de la définition du projet à la remise des clés).

Pour l'acquéreur, Virgil est un associé dormant : en échange d'un investissement de 10% du prix, Virgil achète 15% de l'appartement et se rémunère au moment de la revente, au plus tard 10 ans après l'achat. Virgil permet aux jeunes actifs de devenir propriétaires en moyenne 7 ans plus tôt que la moyenne des primo-accédants, soit autant de loyers économisés.

En aidant les jeunes actifs à briser le plafond de pierre, Virgil permet d'éviter la transmission intergénérationnelle des inégalités.

Depuis sa création, il y a 3 ans, Virgil a déjà financé 50 millions d'euros d'immobilier parisien et accompagné 10.000 personnes dans leur projet...