Via Sana lève 6 ME pour repenser la santé en libéral

(Boursier.com) — Via Sana annonce une levée de fonds combinant equity et dette de 6 millions d'euros auprès de 360 Capital Partners et d'investisseurs privés renommés comme Sacha Bostoni, cofondateur de la célèbre marque de lunettes Jimmy Fairly. "Aujourd'hui, les professionnels de santé indépendants ont à choisir entre louer leurs propres locaux, ce qui s'avère onéreux et extrêmement engageant ou sous-louer de manière précaire un cabinet chez un confrère. Via Sana repense l'expérience de la santé en libéral en leur offrant de magnifiques cabinets tout équipés, louables dès une journée par semaine, tous les outils digitaux nécessaires à leur pratique et accès à une vraie communauté de professionnels."