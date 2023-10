Vesto change d'échelle

(Boursier.com) — Vesto , spécialiste du réemploi de matériel professionnel de restauration, change d'échelle en inaugurant une usine à Compans (77), qui lui permet d'industrialiser son modèle.

L'acteur de l'ESS s'appuie sur une levée de fonds de 3 millions d'euros menée auprès de La Banque des Territoires, INCO Ventures (via les fonds INCO Investissement et Abeille Impact Investing France), makensense Seed et des Business Angels, pour faire du reconditionné une norme dans le secteur de l'hôtellerie restauration et répondre ainsi aux enjeux de la loi AGEC.