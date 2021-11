Vermeg et LiquidShare annoncent l'intégration entre leurs plateformes

(Boursier.com) — VERMEG , un des principaux fournisseurs de solutions métiers et digitales pour les secteurs de la banque et de l'assurance, et LiquidShare, fournisseur innovant d'une plateforme blockchain, ont annoncé aujourd'hui la connectivité de MEGARA avec LiquidShare pour faciliter le règlement des crypto-actifs grâce à la technologie blockchain.

"Le secteur réglementé de la conservation des titres doit répondre à une demande de plus en plus forte de la part des clients privés et institutionnels pour étendre la conservation et les services traditionnels à la classe des crypto-actifs" commente l'établissement. VERMEG est un des principaux fournisseurs de logiciels de conservation d'actifs pour les banques centrales et les institutions financières.