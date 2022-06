Venture Orbital Systems (VOS) annonce avoir levé 10 millions d'euros

(Boursier.com) — Venture Orbital Systems (VOS), la pépite française spécialisée dans le développement de lanceurs spatiaux et de moteurs-fusées, annonce avoir levé 10 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table mené par Crédit Mutuel Innovation, Expansion, fonds dédié à l'Aérospatial et la Défense et le fonds French Tech Seed géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030.

Grâce à cette opération, à laquelle participent également l'investisseur historique UI Investissement et un pool d'investisseurs industriels, VOS va disposer des moyens nécessaires au développement de son moteur Navier et de sa gamme de services destinés aux opérateurs et constructeurs de nanosatellites (logistique, assurance, régulation). En point de mire, le premier tir de son lanceur Zéphyr prévu fin 2024.

À l'occasion de cette levée de fonds, VOS fait évoluer sa marque et devient Latitude. Un nouveau nom, à la fois évocateur et intemporel, qui illustre la prise de maturité d'une jeune entreprise tournée vers un objectif : révolutionner le New Space européen afin d'offrir un accès toujours plus abordable à l'orbite.