Ventech investit dans la société eShot Labs pour unir les technologies de la video au Web3

(Boursier.com) — La société de capital innovation Ventech a mené le tour de levée de 3,5 millions d'euros en Pre-Seed à destination de la société eShot Labs.

Fondé par Fergus Leleu et Jean-Baptiste Kempf (President de VideoLAN - VLC Player), eShot Labs fournit une technologie permettant de créer instantanément des NFT à partir de contenu vidéo en direct et de les échanger sur l'ensemble des plateformes du Web3 comme Opensea, Coinbase ou Dapper Labs.

Cette nouvelle solution offrira la possibilité de créer instantanément du contenu exclusif lié au Live permettant de donner accès à de nouveaux usages pour les utilisateurs comme acheter des NFT en direct lors d'événements tels que des matchs de football, de NBA ou encore de NFL.

Fidèle à sa thèse d'investissement privilégiant l'efficacité capitalistique, Ventech aborde le marché des NFTs grâce à cette collaboration inédite à forte teneur technologique et permet à eShot de concrétiser le premier LIVE NFT MAKER auquel Ventech est fier d'associer son nom.

Jean Bourcereau, Président et Managing Partner de Ventech, conclut : "nous avons une connaissance approfondie du secteur de la vidéo digitale depuis 20 ans et de son impact sur le Web 1.0 et 2.0. La rencontre avec les fondateurs de eShot Labs, experts du sujet reconnus mondialement, nous a fait entrevoir la possibilité incroyable d'unir le pouvoir d'attraction de la vidéo live avec la philosophie d'exclusivité du Web3."

En association avec sa suite d'outils vidéo permettant la création des NFT en temps réel, eShot Labs se distingue en offrant à ses entreprises clientes le choix de la blockchain.