Vauban Infrastructure Partners : Refinancement de Boreal Holding AS

(Boursier.com) — Le refinancement de Boreal Holding AS par Vauban Infrastructure Partners s'est déroulé via la levée d'une dette senior pour un montant total d'environ 3,2 milliards de couronnes norvégiennes (NOK).

L'opération a été réalisée par le biais d'un club deal composé de banques norvégiennes et internationales ainsi que d'investisseurs institutionnels. Le refinancement a été réalisé par une combinaison de plusieurs lignes de crédits afin de refinancer la dette senior de la société, de soutenir son développement et d'accompagner ses opérations courantes.

"La capacité de Boreal à lever de la dette dans le contexte actuel du marché de la dette démontre la confiance dans la stratégie de Vauban pour Boreal, et plus généralement pour sa stratégie d'investissement dans les pays nordiques, qui est l'une des principales régions d'investissement de Vauban" commente l'établissement.