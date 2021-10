Vauban Infrastructure Partners conclut l'acquisition d'une participation majoritaire dans Borealis Data Center.

(Boursier.com) — Vauban Infrastructure Partners annonce aujourd'hui, aux côtés du Fondateur et PDG qui conserve ses parts dans la société, l'acquisition par l'un de ses fonds sous gestion, d'une participation majoritaire dans Borealis Data Center, anciennement Etix Everywhere Borealis. La Société gère actuellement une capacité d'environ 50 MW répartis sur deux sites en Islande, au service de clients internationaux et locaux.

Par cette acquisition, Vauban renforce son exposition dans le secteur des infrastructure numériques ainsi que sa présence dans la région nordique. Vauban aura à coeur de maximiser son impact dans la région et auprès de toutes les parties prenantes de Borealis en créant de la valeur durable sur le long-terme...