Vauban Infrastructure Partners annonce la signature d'un contrat pour l'acquisition de l'un des principaux réseaux énergétiques urbains aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Vauban Infrastructure Partners a annoncé aujourd'hui avoir conclu le 30 décembre 2021 un contrat portant sur l'acquisition de la totalité du capital de DB Energy Assets, LLC ("DBEA") et Beacon Energy Holdings LLC, qui détiennent ensemble un portefeuille de huit systèmes de chauffage et de refroidissement urbains dans le nord-est des Etats-Unis et dans le Michigan, auprès de Basalt Infrastrure Partners II LP ("Basalt") et DCO Energy, LLC.

Les Actifs constituent un portefeuille de réseaux énergétiques attractif et diversifié en termes de localisation, de technologie et de clients. Ils sont managés par une équipe de gestion expérimentée qui continuera à gérer la plateforme, ses clients et sa croissance long-terme une fois la transaction réalisée. Les Actifs sont situés dans six Etats américains et fournissent des solutions énergétiques fiables, durables et à des coûts compétitifs à une base de clients diversifiée dont des universités, des centres urbains, des hôpitaux ainsi que des clients industriels et tertiaires.