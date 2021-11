Vauban Infrastructure Partners : acquisition d'une participation majoritaire dans Boreal Holding AS

(Boursier.com) — Vauban Infrastructure Partners annonce la signature d'un accord définitif relatif à l'acquisition d'une participation majoritaire de Boreal Holding AS et ses filiales. La société, ayant son siège à Stavanger, est un acteur clé du marché des services de mobilité multimodale en Norvège. Vauban acquiert cette société auprès de Everbright Overseas Infrastructure Investment Fund LP ("EOIIF"), un fonds supervisé et géré par China Everbright Limited ("CEL") (HKG : 0165).

Vauban renforce ainsi son exposition dans le secteur de la mobilité ainsi que sa présence dans la région des pays nordiques. Vauban aura à coeur de maximiser son impact dans la région et auprès de toutes les parties prenantes de Boreal en créant de la valeur durable sur le long-terme.

Grâce à l'acquisition de Boreal, Vauban renforce sa présence dans la région nordique. Les ferries et les bus nationaux fournissent des services essentiels aux communautés locales et représentent une alternative essentielle aux routes nationales dans les fjords norvégiens souvent accidentés. L'acquisition de Boreal démontre une nouvelle fois l'engagement de Vauban envers les communautés locales et leur développement en fournissant des services de mobilités essentiels.

Le closing de cette transaction est prévu pour le quatrième trimestre de 2021 ou pour le premier trimestre 2022, sous réserve des conditions de closing habituelles.