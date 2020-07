Vatel Direct finalise sa trentième levée de fonds pour AS Finances

(Boursier.com) — La plateforme de financement obligataire participatif Vatel Direct vient de lever la somme de 1.000.000 euros auprès de 63 investisseurs pour le compte de la société AS Finances, avec un taux d'intérêt annuel de 6,8%.

Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer avec succès sa trentième levée de fonds en récoltant 1.000.000 euros pour le compte de la société AS Finances, un groupe familial spécialisé dans l'hôtellerie avec un ancrage initial sur la zone de l'aéroport Charles de Gaulle (Longperrier).

Sous l'impulsion de son fondateur Alain Salmeron (plus de 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie), le groupe s'est développé via l'acquisition et la construction d'établissements hôteliers et compte aujourd'hui neuf hôtels. AS Finances a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 2,5 ME, ce qui lui a permis de générer un résultat d'exploitation de 675,6 KE.

La mutualisation des fonctions support, le recours à la prestation externe, la maîtrise des coûts de construction, le choix de la localisation des établissements sont quelques-uns des principes de gestion qui ont fait de la société AS Finances un groupe hôtelier familial en croissance et très rentable.