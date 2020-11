Vatel Direct annonce le remboursement de l'opération Loraxel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, annonce le remboursement de l'opération Loraxel, qui avait levé en juillet 2019, 2,2 ME auprès d'une centaine d'investisseurs.

Loraxel, est une holding détenant la société eFrontec, spécialisée dans la réalisation de projets de Gestion de la Relation Client (CRM) et d'intelligence d'entreprise (BI).

Les capitaux récoltés par Vatel Direct étaient destinés au financement d'une opération de MBO (Management Buy Out) initiée par les dirigeants à l'occasion de la sortie d'un fonds d'investissement.

Remboursables mensuellement, les obligations souscrites affichaient un taux nominal de 6,6%. In fine, le TRI annualisé ressort à 7,99% avant impôts. Ainsi, pour 1.000 euros investis dans l'opération Loraxel en juillet 2019, un souscripteur aura perçu un total de 89,75 euros d'intérêts, avant impôts, durant cette période.

Depuis sa création, Vatel Direct a permis la réalisation de 32 opérations de financement pour près de 42 millions d'euros et a rendu plus de 18 ME à ses souscripteurs. À fin juin 2020, la plateforme affichait un taux de défaut limité à 0,60%.