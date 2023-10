Vatel Direct a remboursé intégralement l'émission obligataire réalisée pour le compte de la société Transition Evergreen

(Boursier.com) — Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif détenue à 100% par Vatel Capital, annonce avoir remboursé intégralement l'émission obligataire réalisée pour le compte de la société Transition Evergreen.

Transition Evergreen (FR0000035784) est un fonds d'investissement coté sur Eunonext Paris et dédié à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone. L'activité de la société consiste en la prise de participations dans des entités françaises et européennes majoritairement non cotées qui font de la transition écologique le vecteur de leur croissance. Le fonds est ainsi présent dans différents univers de développement : le biogaz, l'efficacité énergétique, le bois et l'hydrogène.

A titre indicatif, pour 10.000 euros investis dans ce projet, l'investisseur a perçu un total de 825 euros d'intérêts bruts, soit un taux de rendement interne (TRI) avant impôts de 5,54%.