Vatel Capital : La SC Terres Invest est désormais référencée dans les contrats d'assurance vie distribués par BoursoBank

(Boursier.com) — Vatel Capital annonce le référencement de la SC Terres Invest, premier véhicule d'investissement en foncier agricole éligible à l'assurance vie, dans les contrats Boursorama Vie et Ex-Direct Vie, de BoursoBank , assurés par Generali Vie, et ce, sans frais d'entrée.

Lancée en juin 2023, la SC Terres Invest est une société civile à capitale variable, qui, par l'acquisition et la mise à bail de terres agricoles françaises, contribue à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, mais aussi à restructurer et à agrandir les exploitations agricoles existantes en recherchant de meilleures performances environnementales.

La SC Terres Invest investira 70 à 90% de son actif dans les terres agricoles françaises. Cela recouvre principalement l'acquisition, la propriété?, l'administration, la gestion, et la mise à bail de terres exploitables en France en vue de favoriser l'accès au foncier agricole aux exploitants. Les 10 à 30% restant du portefeuille seront placés sur des valeurs mobilières liquides et sécuritaires afin d'assurer la liquidité du fonds avec une valeur liquidative exerçable tous les quinze jours.

Ce référencement de la SC Terres Invest au sein des contrats d'assurance vie de Generali Vie et notamment des contrats Boursorama Vie de BoursoBank distribués par BoursoBank comme une unité de compte, va permettre à de nombreux investisseurs de concourir au développement durable des zones rurales en France tant d'un point de vue économique et social qu'environnemental. Le tout en proposant une perspective de revenus réguliers et de plus-values à long terme sur un patrimoine foncier constitué de terres agricoles localisées en France.

La performance cible du support Terres Invest sera construite à travers deux moteurs que sont le rendement correspondant aux loyers perçus, auquel s'ajoutera la revalorisation des biens dans le temps.

La valeur liquidative de la SC Terres Invest est calculée tous les quinze jours sachant que la durée de détention conseillée est fixée à 8 ans.

L'assurance vie Boursorama Vie de BoursoBank, accessible dès 300 euros, permet d'investir en unité de compte sans frais d'entrée et de sortie, d'arbitrage, de versement et de rachat. Le contrat Boursorama Vie propose en outre plus de 450 supports d'investissement issus de plus de 100 sociétés de gestion.