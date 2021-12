Vatel Capital finance deux nouveaux projets touristiques en Corse

(Boursier.com) — Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce deux investissements pour un montant total de 9,5 ME au travers de ses FIP Corses dansle rachat de l'hôtel Alta Rocca à Porto Vecchio et la construction d'une résidence de tourisme à Porticcio.

Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l'un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l'île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital no9, 10 et 11.