Vatel Capital : de nouveau primée

(Boursier.com) — Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce avoir été primée à l'occasion de la 10ème édition des Pyramides de la Gestion de Patrimoine créée par le magazine Investissement Conseils. Fruit de ses performances, de sa stratégie d'offre globale et de sa capacité à innover, Vatel Capital a été une nouvelle fois distinguée en obtenant le prix de la rédaction dans la catégorie "diversification patrimoniale".

La qualité du travail de l'équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché :

-En janvier 2022, Vatel Capital a , pour la deuxième fois, été primée par Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-investissement

-En mars 2020, la société a été élue 2èmesociété préférée des CGPI dans la catégorie "Capital-Investissement" du magazine Investissement Conseils.

-En 2015, 2018 et 2021, le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award.