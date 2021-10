Vatel Capital annonce le remboursement final de son FCPI Dividendes Plus no4

(Boursier.com) — Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l'investissement au capital de PME cotées et non cotées,

annonce le remboursement final de son FCPI Dividendes Plus no4.

Ce fonds, constitué en 2015, a contribué au financement d'une vingtaine de PME innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes.

Au terme de son remboursement et malgré la période de crise économico-sanitaire, le fonds affiche une performance de 13,69%, hors avantage fiscal. Pour rappel, la souscription au FCPI Dividendes Plus no4 en 2015 ouvrait droit à une réduction au choix, soit de 50% au titre de l'ISF, soit de 18% au titre l'impôt sur le revenu en contrepartie d'une durée de blocage de 6 ans. En intégrant ces avantages fiscaux, le taux de rendement annuel ressort ainsi à 4,56% pour l'avantage IR et à 10% pour l'avantage ISF.