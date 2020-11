Vatel Capital annonce le remboursement de son FCPI Dividendes Plus 3

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vatel Capital annonce le remboursement de son FCPI Dividendes Plus 3 enregistrant, dans un contexte de crise, une performance de 5,33%, hors avantage fiscal, depuis sa création. En intégrant la réduction d'Impôt sur la fortune de 50% du montant investi et l'exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux), son taux de rendement annuel ressort ainsi à 12,1%.

Ce fonds, constitué en 2014, a contribué au financement d'une vingtaine de PME innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes... Parmi les plus belles histoires de croissance de Dividendes Plus 3, on peut citer Agripower spécialisée dans la méthanisation agricole, qui s'est introduite en Bourse et dont le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 7 en 6 ans.

Mais aussi AFQR, une entreprise d'élevage de poissons qui a vu ses revenus bondir de 6,5 à 32,5 ME entre 2013 et 2019 ou encore Novacyt, un fabricant de textes médicaux, qui a connu une forte augmentation de son activité avec l'épidémie de Covid.