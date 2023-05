Vatel Capital : acquisition d'une forêt de 65 ha dans l'Indre

(Boursier.com) — Vatel Capital, société de gestion indépendante et spécialiste de l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce l'acquisition par son Groupement Forestier d'Investissement d'une forêt de 65 ha dans l'Indre.

Le Bois de Paray s'étend sur une surface de 65 ha répartie en deux ensembles d'un seul tenant chacun et est divisé en 6 parcelles. La forêt est, en majeure partie, constituée de peuplements feuillus avec comme essences principales le chêne, le châtaignier et le charme. Quelques pins maritimes agrémentent les peuplements et apportent une diversité intéressante à l'ensemble.

Le GFI Vatel gère désormais 560 ha de forêts en France, répartis sur 6 massifs différents et composés de plusieurs essences (chênes, hêtres, douglas, sapins, épicéas de Sitka) avec des degrés de maturité divers.