Vatel Capital accompagne des familles corses dans la reprise de deux projets locaux

(Boursier.com) — Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement des PME cotées et non cotées, annonce deux investissements pour un montant total supérieur à 5 ME au travers de ses FIP Corses dans le cadre du rachat de deux établissements hôteliers.

Pionnière des FIP corses et forte de son expertise en matière de financement de PME dans le tourisme, l'un de ses secteurs de prédilection, Vatel Capital renforce sa présence sur l'île de Beauté via deux opérations structurantes au travers de ses fonds Kallisté Capital.

Les investissements serviront à co-financer deux opérations de rachat d'établissements hôteliers :

- Hôtel Palombaggia à Porto Vecchio

Le projet consiste en l'acquisition des murs et du fonds de commerce de cet hôtel classé 3* et situé à Porto-Vecchio à 400 m de la plage de Palombaggia. L'établissement englobe 8 chambres et un espace privatif de 200 m(2) au 1er étage avec un appartement de 120 m(2) et d'une terrasse de 80m(2). L'hôtel dispose également d'une grande piscine, d'un solarium et d'un grand jardin fleuri.

- Hôtel/restaurant "L'Escale" à Porto-Pollo

L'opération porte sur la reprise par les deux nouveaux propriétaires de l'hôtel/restaurant "L'ESCALE" situé à Porto-Pollo, à mi-chemin entre Ajaccio et Propriano. L'établissement, classé 3*, est composé de 25 chambres, de 2 lofts de 45 m(2) chacun, d'un appartement de 100 m(2) et d'un restaurant doté d'une capacité de 180 couverts.