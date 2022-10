Vantage s'associe à la Commission financière pour une plus grande transparence dans la résolution externe des litiges

(Boursier.com) — Vantage , le courtier international multiactifs, annonce son partenariat avec la Commission financière (FinaCom), un organisme d'autorégulation indépendant et un organe externe de résolution des litiges pour les entreprises opérant sur les marchés des changes et des contrats de différence (CFD).

Grâce à ce nouveau partenariat, Vantage et ses clients peuvent accéder à un large éventail de services et d'avantages liés à l'adhésion, tels que le processus de résolution impartial facilité par FinaCom, et la protection jusqu'à 20.000 euros par client, couverte par le fonds de compensation de FinaCom.

Le partenariat de Vantage avec FinaCom réunit deux organisations qui s'engagent à faire respecter les normes les plus strictes en matière de pratiques commerciales par le secteur des changes, pour un environnement commercial plus crédible et plus transparent.