Valorem : accord d'investissement avec son partenaire 3i Infrastructure plc

(Boursier.com) — Valorem , opérateur indépendant et pionnier des énergies renouvelables en France, a signé le 15 décembre 2021 un accord d'investissement avec son partenaire 3i Infrastructure plc. Les actionnaires historiques institutionnels (Bpifrance Investissement, GSO Capital, IRDI/SORIDEC, CAAE) accompagnent cette augmentation de capital d'un montant global de 26,7 millions d'euros.

Cette augmentation de capital vient conforter deux années de forte croissance pour le Groupe qui a vu ses effectifs évoluer de plus 30%, son chiffre d'affaires atteindre 90 ME et sa production annuelle d'électricité verte franchir, en 2020, le seuil symbolique du Térawattheure...