Valor réalise sa première acquisition à Paris

(Boursier.com) — Valor Real Estate Partners, la plateforme d'investissement, de développement et de gestion spécialisée en logistique urbaine, a acquis un entrepôt prime à Paris pour environ 26 millions d'euros auprès d'un vendeur privé. Cette transaction est la première de Valor pour le compte de son fonds de 1 milliard d'euros, à Paris, la ville la plus densément peuplée d'Europe.

L'actif d'environ 15.000 m(2) est situé à Garges-lès-Gonesse, au nord de Paris, à moins de 10 km du périphérique et offre une excellente connectivité au réseau routier notamment grâce à sa proximité aux autoroutes A1 et A86. La zone se caractérise par une pénurie d'entrepôts fonctionnels et modernes, l'offre future étant limitée par l'affectation de terrains à des projets résidentiels.

Valor prévoit d'entreprendre une rénovation complète du bâtiment adapté aux acteurs du e-commerce et de la logistique. L'actif se trouve sur un site de 26.000 m(2), dispose d'une cour camion de 33 m, d'une hauteur libre d'environ 9 m, et d'un nombre important de parkings.

Cette transaction est la première que Valor réalise à Paris pour le compte de son dernier fonds d'investissement paneuropéen. Le véhicule spécialisé dans la logistique urbaine a été lancé en novembre 2020 et déploiera jusqu'à 1 milliard d'euros dans les principales villes du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne, sur l'ensemble du spectre rendement-risque en ciblant des actifs stabilisés, des actifs vacants et des projets de développement. À ce jour, Valor a déployé ou sécurisé un total de plus de 365 millions d'euros pour le compte de ce fonds.

Ben Brunschwig, Senior Vice President chez Valor, commente : "Il s'agit d'une acquisition stratégique dans un marché très concurrentiel, souffrant d'une pénurie de bâtiments modernes et fonctionnels et où la majorité des actifs sont détenus par des investisseurs privés. L'actif offre une taille significative, rare dans un environnement urbain dense, et bénéficie d'une excellente connectivité au centre de Paris et à son réseau autoroutier. Sa rénovation aux standards du marché permettra également d'améliorer son efficacité sur le plan environnemental."