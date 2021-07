Valor acquiert 4 actifs de logistique urbaine à Paris pour 30 ME

(Boursier.com) — Valor Real Estate Partners, la plateforme paneuropéenne de logistique urbaine, poursuit l'expansion de son portefeuille valorisé plus d'1,5 milliard d'euros avec l'acquisition de quatre actifs de logistique urbaine situés dans les meilleurs marchés d'Île-de-France, pour un montant total de 30 millions d'euros.

Valor a acquis un premier bâtiment de 3.500 m(2) à Arcueil, situé à 2 km au sud de Paris, et loué à 90% à Cityscoot et Lime, deux entreprises leaders sur le marché de la mobilité urbaine électrique. L'actif, situé au sein d'un environnement urbain résidentiel, répondra aux attentes de sociétés à la recherche de locaux d'activités de qualité à proximité immédiate de Paris et de l'A6.

Dans une seconde transaction, Valor a procédé à l'acquisition de deux entrepôts de logistique urbaine situés à Bezons, à 10km à l'ouest de Paris. Le premier bâtiment de 2.700 m(2) acheté vacant, sera entièrement rénové pour une livraison prévue à l'été 2022. Le second bâtiment qui totalise 3 600 m(2) est loué pour une durée ferme de 10 ans à l'entreprise BBA Emballages. Ces deux actifs bénéficient d'un fort potentiel de réversion à moyen terme, et d'un emplacement stratégique dans l'ouest parisien, au bord de l'A86.

Enfin Valor a acquis un entrepôt vacant de 5.500 m(2) à La Courneuve, à 6 km au nord de Paris, auprès d'un investisseur privé. L'actif actuellement vacant, sera divisé en deux cellules d'environ 2.750 m(2) et répondra à la demande grandissante de sociétés pour des locaux fonctionnels de qualité dans un marché en sous offre. La Courneuve est un marché adjacent au Bourget, où Valor développe en blanc un parc de logistique urbaine de 28.000 m(2).

"Ces trois transactions démontrent à nouveau le forte capacité d'exécution de Valor en France, marché extrêmement compétitif sur lequel le spécialiste de la logistique urbaine a investi environ 60 millions d'euros lors du premier semestre 2021" commente le groupe.