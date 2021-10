VALIMMO a finalisé des refinancements pour un volume total de 70 ME d'actifs pour poursuivre sa croissance

(Boursier.com) — VALIMMO a plus que doublé sa taille d'actifs et aujourd'hui renouvelle un nouveau financement structuré de 70 ME afin de réaliser des projets de développement pour un montant de 35 ME et de nouer de nouveaux partenariats bancaires.

Dès l'automne 2018, VALIMMO avait contracté un premier financement structuré de 100 ME afin d'accompagner sa croissance externe et organique.

Le financement a été structuré par LYONNAISE DE BANQUE en qualité d'Agent et arrangeur et CREDIT LYONNAIS en qualité de Co-arrangeur. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la SOCIETE GENERALE. Cette opération stratégique permet à VALIMMO d'accompagner son développement et de nouer de nouveaux partenariats bancaires avec CREDIT LYONNAIS & SOCIETE GENERALE.