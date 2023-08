Upstone rachète la plateforme Immocratie

(Boursier.com) — Après l'ouverture de son capital au groupe immobilier Spirit fin 2021, la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone poursuit son développement, via l'acquisition d'Immocratie. Les deux marques, à présent rattachées à la même entité, AM Equity, vont pouvoir utiliser leur complémentarité pour proposer un plus grand nombre d'opérations à financer à un public d'investisseurs plus large.

"Notre objectif est de créer une plateforme de plateformes, avec un back-office commun, en préservant les spécificités de chacune d'entre elles. Les investisseurs d'Upstone pourront, ainsi, profiter des opportunités proposées par Immocratie et inversement", précise Arnaud Romanet-Perroux, directeur général d'Upstone.

Optimiser les synergies

Upstone et Immocratie, lancées chacune en 2015, ont un mode de fonctionnement similaire, de type boutique, avec des effectifs réduits et une proximité avec les investisseurs et les opérateurs Ce rapprochement a pour objectif d'accroître leurs capacités de sourcing des opérations. En effet, depuis sa création, Upstone fonctionne principalement grâce à son réseau, via le bouche-à-oreille alors que Immocratie a, pour sa part, privilégié les outils digitaux. Chacune des plateformes va, ainsi, pouvoir bénéficier des moyens de l'autre.

De plus, le croisement des bases d'investisseurs va permettre d'en positionner davantage sur des projets proposés sur chacune des plateformes, augmentant naturellement leur capacité à lever des fonds, ce qui n'est pas négligeable dans une période où de plus en plus de promoteurs réfléchissent à se passer des banques pour financer leurs opérations.

D'ailleurs, depuis leurs créations, Upstone et Immocratie ont, au total, financé 175 projets pour un montant global de 122 millions d'euros et déjà 75 millions d'euros remboursés.

Développer de nouvelles solutions d'investissement

Upstone se démarque sur le marché du crowdfunding immobilier en innovant et en proposant de nouvelles solutions d'investissement. Ainsi, depuis un an, la plateforme finance des opérations de portage immobilier, au service des particuliers. Ce dispositif consiste, pour un propriétaire, ayant un besoin ponctuel de liquidités et détenant un actif immobilier, à vendre son bien à un tiers pour 60 % de sa valeur, tout en disposant d'une faculté de rachat pendant un délai maximal de cinq ans en continuant d'occuper les lieux durant cette période, en contrepartie d'une indemnité d'occupation. Upstone a, également, ouvert ce mode de financement aux entreprises au 1er semestre 2023.

"Ces opérations nous ouvrent de nouvelles perspectives d'évolution. Avec ce rapprochement, nous ambitionnons de multiplier les opérations de ce type auprès de nos investisseurs", souligne Arnaud Romanet-Perroux.

En finançant des opérations en Vefa, de marchands de biens et de portage hypothécaire, la plateforme confirme sa capacité à se diversifier. Alors que le marché de l'immobilier neuf est devenu plus complexe depuis la hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt, l'acquisition d'Immocratie est, pour Upstone, l'opportunité d'accroître son développement. Upstone réfléchit, entre autres, à de nouvelles solutions de financement qui pourraient être proposées aux investisseurs des deux plateformes.

"Aujourd'hui nous regroupons donc deux marques : Upstone et Immocratie, et nous réfléchissons à l'opportunité d'en intégrer d'autres à l'avenir", conclut Arnaud Romanet-Perroux.