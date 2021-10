Unlatch : ouverture d'une filiale au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Conformément à sa feuille de route stratégique, présentée lors de sa levée de fonds de 5,2 ME en juin 2020 et portée par la forte croissance de son activité sur son marché historique, en France, Unlatch annonce l'ouverture d'une filiale à Londres, au Royaume-Uni. Il s'agit de la troisième implantation d'Unlatch en Europe après la Belgique (octobre 2019) et l'Espagne (avril 2021). Unlatch renforce ainsi sa position de start-up leader en Europe sur le marché de la digitalisation des ventes immobilières.

Lee Martin prend la direction d'Unlatch UK. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur immobilier au Royaume-Uni, spécialisé dans le résidentiel neuf, Lee Martin a occupé des fonctions de direction commerciale au sein de réseaux d'agents leaders dans le pays chez Preston Bennett Partnership, Hamptons International puis, dernièrement, chez Imagine Group. Lee a également une expérience dans le secteur PropTech après avoir créé puis cédé une agence immobilière en ligne.

L'équipe d'Unlatch UK participera à la conférence Cretech (ex-Future Proptech) les 27 et 28 octobre prochain, à Londres.