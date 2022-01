(Boursier.com) — Après une première levée de fonds engagée en 2019, Unkle clôture son deuxième tour de table en levant 10 ME auprès de 3 fonds d'investissement issus du monde de l'assurance et de l'immobilier : Mundi Ventures, InnovAllianz géré par Eurazeo, Anaxago, et de Patrick Weil (Groupe Prunay). Cette nouvelle levée permettra à Unkle d'accélérer sa croissance en lançant de nouveaux services pour devenir la première plateforme pour les acteurs de l'immobilier en France. Sa vision : simplifier l'immobilier par l'assurance. Pour porter ce projet ambitieux, Unkle recrute 50 nouveaux collaborateurs en 2022...