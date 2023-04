UNITe annonce le succès de son opération de financement participatif

(Boursier.com) — UNITe annonce aujourd'hui le succès de son opération de financement participatif réalisé avec la plateforme ENERFIP. Deux phases de financement de 2,5 millions d'euros chacune ont été réalisées en février puis mars dernier. "Les souscriptions ont été très rapides : 2,5 millions d'euros ont été souscrits en moins d'une heure" précise Simon Duhamel, Directeur Administratif et Financier d'UNITe, ajoutant " La rapidité de souscription est un indicateur très positif, qui traduit la confiance que suscite UNITe et la qualité de la plateforme ENEFIP".

Le groupe UNITe-Hydrowatt, dirigé par Alexandre Albanel et Stéphane Maureau, est producteur indépendant d'électricité locale et durable depuis plus de 36 ans. UNITe développe construit et exploite à long terme des centrales hydroélectriques, éoliennes et photovoltaïques.

Par nature, UNITe est particulièrement sensible à la notion d'ancrage territorial : en particulier, pour chaque centrale hydroélectrique, UNITe emploie localement des techniciens qui se chargent des actions quotidiennes nécessaires pour un fonctionnement optimal. Cet ancrage, qui est dans l'ADN du groupe, constitue un atout précieux pour le développement de nouveaux actifs, notamment en photovoltaïque, qui est la filière sur laquelle UNITe se développe le plus rapidement, en France et en Pologne.