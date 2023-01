UnionPay International : plus de 200 millions de cartes émises en dehors de la Chine continentale

(Boursier.com) — Avec l'émission de plus de 200 millions de cartes UnionPay en dehors de la Chine continentale, UnionPay International (UPI) entre dans une nouvelle décennie de services de paiement transfrontaliers de haute qualité, rentables et sécurisés pour la plus grande base de titulaires de cartes au monde.

Les partenaires d'UPI sont passés de 60 membres initiaux depuis leur création en 2012 à 2.500 institutions à l'échelle internationale, avec un réseau d'acceptation qui s'étend actuellement sur 181 pays et régions, dont 78 émettent désormais des cartes UnionPay, garantissant des services locaux pratiques à un nombre toujours croissant de titulaires de cartes et de commerçants UnionPay dans le monde.

Au cours de la dernière décennie, UPI a sans cesse développé une technologie de paiement de pointe pour partager une toute nouvelle expérience de paiement transfrontalier avec les titulaires de cartes UnionPay aux quatre coins du monde. Actuellement, en dehors de la Chine continentale, 38 millions de marchands mondiaux acceptent les cartes UnionPay, soit une multiplication par quatre depuis 2012, avec quatre millions de nouveaux marchands ajoutés rien qu'en 2022.

Les taux d'acceptation des cartes UnionPay en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord ont atteint respectivement 95%, 80% et 80%, tandis que 22 millions de marchands en ligne dans 200 pays et régions utilisent désormais UnionPay pour les paiements.