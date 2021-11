Union Investment vient d'acquérir un projet en VEFA à Munich

(Boursier.com) — Union Investment vient d'acquérir un projet en VEFA, auprès de Pandion AG, dans le quartier Werksviertel à Munich. À proximité immédiate du East Project, acquis il y a quelques mois par Union Investment en joint-venture avec Hines, l'investissement porte sur un Officehome Pandion qui sera construit d'ici l'été 2024. Les travaux de réalisation de cet ensemble d'environ 1 500 postes de travail débuteront en janvier prochain. L'été dernier, l'immeuble a été loué dans sa totalité à l'Office fédéral de l'immobilier (qui y logera l'Office allemand des brevets et des marques) dans le cadre d'un bail d'une durée de 15 ans.

L'acquisition est réalisée à hauteur de 50% pour le fonds immobilier spécial UII German Prime Select et de 50% pour UII MSI ges. InvKG, géré par Union Investment pour le compte de la Bayerische Versorgungskammer.

Le projet, qui se développe en îlots avec deux ailes transversales, sur sept étages maximum, totalise 44.700 m2 de bureaux et 3 180 m2 d'espaces de stockage en infrastructure avec 309 places de parking souterrain et environ 400 emplacements pour vélos. Une crèche et un restaurant d'entreprise complèteront la gamme de services proposés.