Union Investment reprend le siège social de la compagnie maritime allemande Hamburg Süd

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Union Investment a acquis le siège social de la compagnie maritime allemande Hamburg Süd, situé au 59-65 Willy-Brandt-Straße, à Hambourg. Cet investissement, réalisé auprès du groupe Oetker, a été effectué pour le compte du fonds immobilier UniInstitutional German Prime Select.

Après y avoir été implantée pendant 57 ans, Hamburg Süd quittera son "port d'attache" historique en fin d'année. Rebondissant sur cette opportunité, Union Investment entend repositionner son nouvel actif immobilier qui, en 2016, a fait l'objet d'une profonde rénovation technologique et énergétique, afin d'accroître l'attractivité de cet ensemble emblématique du centre-ville de la capitale hanséatique.

Construit en 1964, ce prestigieux complexe de bureaux est composé de quatre entités qui concourent à sa très grande visibilité : une tour de 16 étages (l'une des premières de la ville) signée de l'architecte hambourgeois Cäsar Pinnau, un bâtiment-pont de deux étages ainsi que deux immeubles de six et sept étages. En 2016, les trois bâtiments d'origine, classés "patrimoine protégé" en 2011, ont été modernisés sur les plans technologique et éco énergétique, et un immeuble de bureaux de sept étages a été édifié.